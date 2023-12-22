Пожароопасный сезон стартовал в Петербурге

В период его действия нельзя разводить огонь, сжигать мусор, сухую растительность, порубочные остатки и проводить пожароопасные работы на территории зеленых насаждений, городских лесов и на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

В Петербурге 15 апреля начался пожароопасный сезон. Об этом напомнили в пресс-службе Смольного 16 апреля.

В период его действия нельзя разводить огонь, сжигать мусор, сухую растительность, порубочные остатки и проводить пожароопасные работы на территории зеленых насаждений, городских лесов и на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

На территориях зеленых насаждений, городских лесов и на ООПТ запрещено любое разведение огня и проведение пожароопасных работ. Пресс-служба Смольного

Отмечается, что нарушение может обернуться штрафом по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ – от 40 до 50 тыс. рублей. С границами заповедных территорий и режимом особой охраны получится ознакомиться на сайте Дирекции ООПТ Петербурга. На них государственные инспекторы в сфере охраны окружающей среды проводят рейды по пресечению нарушений.

Ранее на Piter.TV: "летние" автобусные маршруты начали работу в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)