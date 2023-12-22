"Летние" автобусные маршруты начали работу в Петербурге

В Петербурге с 15 апреля возобновилась работа "летних" автобусных маршрутов. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.
На летний режим работы перевели пять автобусных маршрутов:
– №2КР (Кронштадт, Ленинградская пристань — Форт "Шанц");
– №3КР (Кронштадт, Ленинградская пристань — квартал 19Б);
– №469 (станция метро "Улица Дыбенко" — садоводство "Восход-2");
– №475 (Колпино, Заводской проезд — садоводство "Восход-1);
– №485 (А. С. "Река Оккервиль" — садоводство "Черная речка").
Кроме того, на период с 19 апреля до 15 ноября откроются еще два автобусных маршрута: №406 (Кронштадт, Гражданская улица — СНТ "Красногорские покосы") и №555 (Придорожная аллея – 45-й километр а. д. "СПб-Парголово-Огоньки").
"Зимние" автобусы №№469А, 475А прекратили работу до 15 ноября. Подробнее с расписанием получится ознакомиться на Портале общественного транспорта.
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Фото: Piter.TV
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