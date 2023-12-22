В дни проведения президентских выборов в Петербурге усилят общественный транспорт

В сравнении с выходными днями выпуск будет суммарно увеличен на 150 единиц, дополнительно выполнят 2211 рейсов в день.

Жителям Петербурга в пресс-службе городского комитета по транспорту рассказали, как будет работать общественный транспорт в период проведения президентских выборов – с 15 по 17 марта.

Завтра, 15 марта, в работе наземного транспорта изменений не ожидается. В субботу и воскресенье, 16 и 17 числа, 325 маршрутов будут осуществляться по графику будних дней, а 229 – по графику выходных.

Так, 16 и 17 марта наземный общественный транспорт проработает в усиленном режиме. В сравнении с выходными днями выпуск будет суммарно увеличен на 150 единиц, дополнительно выполнят 2211 рейсов в день. Подробнее – на Портале общественного транспорта.

Петербургское метро и пригородные электропоезда в дни выборов президента РФ не изменят свое расписание.

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Фото: Piter.TV