После поездки в автобусе жителя Петербурга госпитализировали с химическим ожогом

По словам врачей, горожанин сел на вещество, в состав которого входила щелочь, в результате чего неизвестная жидкость разъела кожу.

Во время поездки в рейсовом автобусе житель Петербурга получил серьезную травму. Об этом пишет 78.ru.

По данным источника, 18 апреля молодой человек возвращался с работы на автобусе №13. Дома он почувствовал жжение в области ягодиц, а на бежевых штанах появились выцветшие участки. Установлено, что петербуржец получил некроз. После обращения в медицинское учреждение его госпитализировали.

Кроме того, пострадавший связался с правоохранителями. Полицейские пообещали приехать к нему в больницу, но этого не произошло.

По словам врачей, горожанин сел на вещество, в состав которого входила щелочь, в результате чего неизвестная жидкость разъела кожу. Теперь молодому человеку, получившему ожог IV степени, нужна пластическая операция.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге по факту гибели студентки после ГТО возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV