Петербурженке с ожогами 80% тела пересадили кожу после нападения

Женщина из Петербурга остается в коме после поджога беременной соперницей.

В Санкт-Петербурге врачи провели пересадку кожи 41-летней Анне (имя изменено), которая пострадала в результате поджога. По информации ее сестры, операция прошла без осложнений. Женщина остается в искусственной коме, сообщает КП-Петербург.

По данным медиков, площадь ожогов составляет 80 % тела. Родственники сообщили, что в случае выживания пострадавшей потребуется длительная реабилитация и обучение базовым двигательным навыкам.

Нападение совершила 38-летняя Марина, находящаяся на восьмом месяце беременности. Следствие обвиняет ее в покушении на убийство. По версии правоохранительных органов, женщина узнала о романе мужа с Анной, прослушивала телефон супруга и в итоге устроила нападение из ревности.

Сейчас обвиняемая находится под домашним арестом. Расследование продолжается.

Ранее на Авангардной улице пьяный пациент напал на медиков в больнице.

Фото: Piter.tv