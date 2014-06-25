На Авангардной улице пьяный пациент напал на медиков в больнице

В отношении дебошира составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Полиция проводит проверку по факту нападения на медиков в больнице на Авангардной улице. Подробности рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Поздно вечером 2 августа в полицию поступило сообщение о конфликтной ситуации в больнице на Авангардной улице. Работники медучреждения сообщили о неадекватном поведении доставленного пациента.

В результате дебошир был доставлен в отдел полиции Красносельского района. Выяснилось, что медики забрали сильно пьяного пациента от дома 38 корпус 2 по Новоизмайловскому проспекту. В карете скорой помощи мужчина уснул. По прибытию в больницу пациент с кулаками набросился на медперсонал, заодно досталось и подоспевшему охраннику больницы. Медицинская помощь потребовалась четверым работникам медучреждения. Буйного пациента скрутили прибывшие сотрудники вневедомственной охраны и доставили его в отдел полиции.

Выяснилось, что 33-летний уроженец Украины учится в одном из петербургских вузов и проживает в Кудрово. Мужчина 2 августа выпил много алкоголя со знакомыми в различных заведениях, причины своего буйного поведения пояснить затруднился, сославшись на опьянение.

В отношении дебошира составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее незнакомец напал с ножом на двух мужчин на пляже в Ленобласти, один из них погиб.

Фото: Piter.tv