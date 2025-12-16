В Петербурге в рамках нацпроекта отремонтируют дороги, ведущие к медицинским учреждениям

В России 21 июня отмечается День медицинского работника. В 2026 году благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Северной столице отремонтируют дороги, ведущие к больницам и поликлиникам.

В Выборгском районе дорожники обновят Большой Сампсониевский проспект – от улицы Смолячкова до 1-го Муринского проспекта – протяженностью более 2 км. Магистраль ведет к ряду крупных медицинских объектов, таких как Клиника Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, Михайловская клиническая больница имени Я. В. Виллие, Федеральный научный центр реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта, Стоматологическая поликлиника № 4, Клиника Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета, Детская городская больница Святой Ольги, а также Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Выборгского района.

В Калининском районе приведут в нормативное состояние проспект Мечникова. На участке протяженностью более 1,5 километра уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Данный проспект ведет к Клинике имени Петра Великого СЗГМУ имени И.И. Мечникова и медицинской клинике "РЖД-медицина".

Во Фрунзенском районе специалисты обновят участки Бухарестской улицы протяженностью более 2 км: от улицы Димитрова до Дунайского проспекта и от улицы Белы Куна до улицы Фучика. Магистраль ведет к Детской городской клинической больнице имени Н. Ф. Филатова и нескольким городским поликлиникам.

Главная цель нацпроекта "Инфраструктура для жизни" – повышение качества жизни россиян. Именно поэтому дороги, ведущие к медицинским центрам, ежегодно включаются в программы дорожных ремонтов.

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Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)