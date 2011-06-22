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Незнакомец напал с ножом на двух мужчин на пляже в Ленобласти, один из них погиб
Сегодня, 8:47
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Незнакомец напал с ножом на двух мужчин на пляже в Ленобласти, один из них погиб

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Полицейские и медики ночью 30 июля прибыли на берег Колтушского озера.

На пляже в Ленобласти мужчина напал с ножом на двух кавказцев. Один из пострадавших погиб, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Полицейские и медики ночью 30 июля прибыли на берег Колтушского озера во Всеволожском районе. Там обнаружили тело 25-летнего жителя Металлостроя с ножевыми ранениями грудной клетки и брюшной полости. Кроме того, в больницу госпитализировали 31-летнего уроженца Дагестана с ножевыми ранениями в области паха. 

Злоумышленником был мужчина, на вид которому 40-45 лет, плотного телосложения, европейской внешности. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: женщина напала на пенсионерку с ножом и выпрыгнула из окна в центре Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

Теги: колтушское озеро, нападение с ножом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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