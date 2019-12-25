Мужчина ударил соседа ножом после замечания на Энгельса

Потерпевший выбежал на улицу, но злоумышленник догнал его.

Росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину, ударившего ножом в спину своего соседа на проспекте Энгельса.

Как рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел 28 октября в коммунальной квартире. Один из жильцов распивал алкоголь и вел себя шумно. Тогда сосед сделал дебоширу замечание, на что тот нанес ему побои, затем схватил нож и начал преследовать. Потерпевший выбежал на улицу, но злоумышленник догнал его.

На месте задержали 33-летнего местного жителя, нож изъяли. А 39-летнего пострадавшего госпитализировали.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти