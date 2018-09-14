В отношении напавшего с ножом на продавца на Курчатова возбуждено уголовное дело о покушении на убийство

Потерпевший оказал сопротивление, также ему помогали очевидцы.

В Петербурге в отношении мужчины, который ударил продавца ножом, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по городу.

Напомним, накануне нетрезвый фигурант пришел в магазин на улице Курчатова, где на почве внезапно возникших неприязненных отношений напал на сотрудника, нанеся удары в голову. Потерпевший оказал сопротивление, также ему помогали очевидцы.

Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

