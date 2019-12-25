Пьяный мужчина напал с ножом на продавца в магазине в Выборгском районе

Полиция Выборгского района задержала покупателя, который ранил в голову продавца магазина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, днем 27 октября правоохранителям поступила информация о том, что на улице Курчатова мужчина напал с ножом на 29-летнего сотрудника. Между ними изначально произошел словесный конфликт. Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
В тот же день по подозрению в совершении преступления поймали 59-летнего местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: Piter.TV
