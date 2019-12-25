  1. Главная
Пьяный мужчина напал с ножом на продавца в магазине в Выборгском районе
Сегодня, 10:28
Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция Выборгского района задержала покупателя, который ранил в голову продавца магазина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, днем 27 октября правоохранителям поступила информация о том, что на улице Курчатова мужчина напал с ножом на 29-летнего сотрудника. Между ними изначально произошел словесный конфликт. Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. 

В тот же день по подозрению в совершении преступления поймали 59-летнего местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. 

Ранее мы рассказывали о том, что Бастрыкин заинтересовался нападением подростков на женщину в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ножевое ранение, улица курчатова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

