Охранник в Одинцове получил ножевое ранение при нападении на учеников

Появилось видеозапись, на котором мальчик совершает преступление в школе.

При нападении, которое утром 16 декабря устроил один из учеников Успенской школы в подмосковных Горках-2, местный охранник получил ножевое ранение. Соответствующее заявление сделал источник журналистов телеканала "360.ru". В настоящее время в Одинцовскую больницу также госпитализирован 32-летний сотрудник охраны, который пострадал от химического ожога лица после распыления несовершеннолетним злоумышленником газового баллончика. По данным СМИ, пострадавшими при инциденте сейчас считаются три учащихся. Ранее также сообщалось об одном погибшем ребенке. По Telegram-каналам распространяется видеозапись, сделанная подозреваемым в момент совершения преступления.

На месте происшествия находятся правоохранительные органы. Сотрудники полиции задержали нападавшего. Остальных учеников школы эвакуировали. Пресс-служба регионального управления Следственного комитета России уточнила журналистам, что во вторник утром школьник ударил ножом охранника, затем распылил газовый баллончик, после чего ножом ранил десятилетнего мальчика. Последний пострадавший скончался от полученных травм по информации от МВД РФ. По факту преступления ведется уголовное дело. Детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова сообщила подписчикам о том, что взрослым и несовершеннолетним будет оказана вся необходимая медицинская помощь и психологическая поддержка после атаки на образовательное учреждение. Она добавила, что мотивы такого нападения сейчас выясняют следователи.

