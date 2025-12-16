На место происшествия прибыл спецотряд.

В Подмосковье при нападении на школу погиб ученик. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел утром 16 декабря в Успенской СОШ в поселке Горки-2. По предварительным данным, один из школьников пришел в здание с ножом, порезал охранника и несколько учеников. В результате происшествия погиб один из учащихся. Еще несколько человек получили ранения.

На место происшествия прибыл спецотряд. Учеников школы эвакуируют из здания. Сообщается, что вооруженный ученик взял в заложники одного из школьников и заперся в кабинете. С ним велись переговоры. Позже стало известно, что в результате штурма подростка задержали.

Видео: Telegram / Baza