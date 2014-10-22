Нападение на врачей в Дагестане: что произошло, кто преступник

В Минздраве раскрыли сведения о состоянии пострадавших врачей.

Что произошло

Утром 24 апреля на больницу в Махачкале произошло в приемном отделении. Соответствующими данными с журналистами поделились представители регионального управления министерства по здравоохранению. В профильном ведомстве уточнили, что пострадавшими от атаки стали травматолог и хирург. По сведениям от ГУ МВД по Дагестану, напавший нанес ножевые ранения врачам в область лица и шеи. Затем злоумышленника удалось задержать усилиями местной охраны. В Следственном комитете России пояснили, что по факту произошедшего ведется уголовное дело

Личность преступника

Врачей в больнице Махачкалы ранил 31-летний местный житель. О нем известно то, что ранее мужчина баллотировался в депутаты муниципального округа "село Тлярата". Это происходило еще в 2020 году. Однако кандидатура так и не была зарегистрирована для голосования.

Согласно сведениям от Telegram-канала BAZA, российские правоохранительные органы установили, что у нападавшего на учреждение не было близких людей в больнице. Мужчина прибыл туда вместе с родственником, который в свою очередь привез жену за медицинской помощью. В тот момент, пока его сопровождающие отлучились по своим делам, мужчина решил отправиться гулять по больнице. В частности, он заглядывал в кабинеты специалистов, выходил на улицу, но потом возвращался обратно.

Правоохранительные органы проверили злоумышленника на употребление запрещённых веществ и алкоголя. Мужчина сам признался в том, что находился под действием наркотиков. По данным МВД, конфликт в больнице произошёл из-за того, что подозреваемый ожидал помощи для родственницы от хирурга, хотя ей требовались другие специалисты.

Состояние пострадавших

На данный момент состояние раненого в Махачкале врача критическое, а медики борются за жизнь пациента. Соответствующие данные предоставили представители пресс-службы регионального МВД. Сейчас оба пострадавших врача живы. Один из раненых все еще находится в реанимационном отделении. По данным Telegram-канала BAZA, в результате нападения на больницу серьёзно пострадали двое специалистов. Речь идет о 33-летнем Умалате Д. и 29-летнем Джамиле А. Очевидцы рассказали журналистам о том, что в момент совершения преступления подозреваемый предъявлял персоналу претензии по поводу гибели своей родственницы. Однако в администрации больницы отметили, что на самом деле родственников у мужчины в медицинском учреждении не было.



Фото и видео: Telegram / BAZA