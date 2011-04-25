Под стражу заключен мужчина, ударивший ножом жениха знакомой в петербургском баре

Потерпевший ревнует ее к злоумышленнику, все выпили, и ревность взяла свое.

Красносельский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, которому вменили п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 17 ноября.

На прошлой неделе фигурант, находясь в баре, ударил ножом в область грудной клетки жениха знакомой. Потерпевший ревнует ее к злоумышленнику, все выпили, и ревность взяла свое. Подсудимого новый жених оскорбил, а он в ответ решил устроить нападение. Нож мужчина всегда носит с собой, чтобы "порезать себе закуску, когда выпивает вне дома".

Напавший отправлен в СИЗО по 14 января 2026 года.

Фото: Piter.TV