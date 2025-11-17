На Краснопутиловской улице мужчина напал с ножом на двоих знакомых

Пострадавшие обратились за медицинской помощью в больницу.

Следователи Кировского района возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) в отношении мужчины 1986 года рождения. По данным ГСУ СК РФ по Петербургу, он напал на двоих знакомых с ножом.

Преступление было совершено 15 ноября в квартире на Краснопутиловской улице. В ходе конфликта фигурант нанес одному из потерпевших удар ножом в живот, второму – в область верхних конечностей. Мужчины обратились за медицинской помощью в больницу.

Следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Пресс-служба СК РФ

