  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчина ранил ножом знакомого в квартире на набережной Обводного канала
Сегодня, 10:49
158
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина ранил ножом знакомого в квартире на набережной Обводного канала

0 0

Потерпевшего госпитализировали в больницу.

Следователи Адмиралтейского района возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) в отношении местного жителя. 

Как сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу, фигурант в квартире дома по набережной Обводного канала нанес своему знакомому удары ножом в область шеи и груди. Потерпевшего госпитализировали в больницу. 

Злоумышленнику предъявили обвинение, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Ранее мы рассказывали о том, что суд оправдал подростков по делу о покушении на убийство в саду Сан-Галли. 

Фото: пресс-служба СК РФ

Теги: набережная обводного канала, покушение на убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии