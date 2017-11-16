Мужчина ранил ножом знакомого в квартире на набережной Обводного канала

Потерпевшего госпитализировали в больницу.

Следователи Адмиралтейского района возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) в отношении местного жителя.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу, фигурант в квартире дома по набережной Обводного канала нанес своему знакомому удары ножом в область шеи и груди. Потерпевшего госпитализировали в больницу.

Злоумышленнику предъявили обвинение, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

