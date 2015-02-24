Суд оправдал подростков по делу о покушении на убийство в саду "Сан-Галли"

Подростки избили прохожего в саду.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по делу о нападении на мужчину в саду "Сан-Галли". На скамье подсудимых оказались двое несовершеннолетних — Артем Цигенеску и Аббосбек Махкамов. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

По версии следствия, 19 марта 2024 года подростки напали на незнакомого мужчину в саду "Сан-Галли". Они избили его и угрожали ножом. Сначала дело было возбуждено по статье "Покушение на убийство", однако суд признал обвинение по этой статье недоказанным.

Оба обвиняемых были оправданы по статье о покушении на убийство, за ними признано право на реабилитацию. Вместе с тем Махкамов был признан виновным по двум эпизодам хулиганства. Один из них связан с нападением в саду "Сан-Галли", второй — с нападением на прохожего у Московского вокзала в тот же день, когда он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Цигенеску признали виновным только по первому эпизоду и приговорили к трём годам условного срока с испытательным сроком.

Фото: Piter.TV