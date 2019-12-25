Женщина напала на пенсионерку с ножом и выпрыгнула из окна в центре Петербурга

Пожилую женщину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, она помещена в шоковую реанимацию.

В центре Петербурга росгвардейцы задержали женщину, которая напала на спавшую пенсионерку с ножом и после выпрыгнула из окна. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по региону.

Ночью 30 июля в полицию поступила информация о том, что 85-летней местной жительнице в квартире дома по 5-й Советской улице нанесли множественные ножевые ранения. На место оперативно прибыл наряд, к преступлению оказалась причастна знакомая пострадавшей. По предварительным данным, злоумышленница при падении повредила обе ноги.

Пожилую женщину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, она помещена в шоковую реанимацию. А преступницу уже судили за совершение убийства, ее также передали медикам. У напавшей диагностировали переломы.

Нож изъят, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге пассажир электропоезда избил попутчика бутылкой.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти