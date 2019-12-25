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Женщина напала на пенсионерку с ножом и выпрыгнула из окна в центре Петербурга
Сегодня, 14:47
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Женщина напала на пенсионерку с ножом и выпрыгнула из окна в центре Петербурга

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Пожилую женщину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, она помещена в шоковую реанимацию.

В центре Петербурга росгвардейцы задержали женщину, которая напала на спавшую пенсионерку с ножом и после выпрыгнула из окна. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по региону. 

Ночью 30 июля в полицию поступила информация о том, что 85-летней местной жительнице в квартире дома по 5-й Советской улице нанесли множественные ножевые ранения. На место оперативно прибыл наряд, к преступлению оказалась причастна знакомая пострадавшей. По предварительным данным, злоумышленница при падении повредила обе ноги. 

Пожилую женщину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, она помещена в шоковую реанимацию. А преступницу уже судили за совершение убийства, ее также передали медикам. У напавшей диагностировали переломы. 

Нож изъят, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге пассажир электропоезда избил попутчика бутылкой. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: 5-я советская улица, нападение с ножом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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