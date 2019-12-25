Пожар на 5-й Советской тушили по повышенному номеру
Сегодня, 10:26
Пожар на 5-й Советской тушили по повышенному номеру

В центре Петербурга утром 23 марта произошел пожар. На 5-й Советской улице в 08:17 загорелось административное здание, сообщили в МЧС России. 

В доме размером 20 на 50 метров полыхала обстановка на 12 квадратных метрах. Также огонь вспыхнул в перекрытиях между первым, вторым и третьим этажами. В 09:45 пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС. К настоящему времени сведения о пострадавших не поступали. 

К ликвидации возгорания привлекали 32 спасателя и восемь единиц техники. Все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что во время пожара на Муринской дороге погиб мужчина. На кухне площадью 13 квадратных метров в однокомнатной квартире полыхала обстановка на 10 квадратных метрах.

Фото: Piter.TV 

