Пожар на 5-й Советской тушили по повышенному номеру

В центре Петербурга утром 23 марта произошел пожар. На 5-й Советской улице в 08:17 загорелось административное здание, сообщили в МЧС России.

В доме размером 20 на 50 метров полыхала обстановка на 12 квадратных метрах. Также огонь вспыхнул в перекрытиях между первым, вторым и третьим этажами. В 09:45 пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС. К настоящему времени сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации возгорания привлекали 32 спасателя и восемь единиц техники. Все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: Piter.TV