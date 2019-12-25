  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во время пожара на Муринской дороге погиб мужчина
Сегодня, 8:30
156
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

В Красногвардейском районе утром 23 марта произошел смертельный пожар. Как сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу, информация о возгорании на Муринской дороге, 53, поступила на пульт спасателей в 07:18. 

На кухне площадью 13 квадратных метров в однокомнатной квартире полыхала обстановка на 10 квадратных метрах. В 07:59 огонь потушили. В результате случившегося погиб мужчина. 

К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. По факту происшествия дознаватели проводят проверку, причины устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленинградской области с приходом тепла загорелась первая сухая трава. В лесных массивах и возле жилых домов также категорически запрещается поджигать листву и мусор. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности предусматривает административные штрафы. 

Фото: Piter.TV 

Теги: муринская дорога, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии