В Ленобласти с приходом тепла загорелась первая сухая трава

В Ленинградской области с наступлением тепла зафиксированы первые случаи возгорания сухой травы. Такие пожары могут распространяться со скоростью до 30 км/ч и причинять вред природе, передает телеканал "Санкт-Петербург".

В лесных массивах и возле жилых домов категорически запрещается поджигать траву, листву и мусор. Это возможно только на расстоянии не менее 7,5 метров от зданий и сооружений. Кроме того, не следует оставлять стеклянные и пластиковые отходы, поскольку они могут послужить линзой и спровоцировать пожар.

Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности предусматривает административные штрафы. В случае серьезных последствий возможна уголовная ответственность. Если вы увидели горящую траву, позвоните по телефонам: 101 и 112.

