Пожар в бизнес-центре "Мустанг" в центре Петербурга тушили 12 часов

Возгорание в здании на 5-й Советской улице удалось ликвидировать только к вечеру 23 марта. В тушении участвовали 32 спасателя и восемь единиц техники.

В Центральном районе Петербурга ликвидировали пожар, охвативший бизнес-центр "Мустанг". Как сообщили в пресс-службе городского управления МЧС, возгорание удалось полностью потушить спустя 12 часов после начала.

Сигнал о происшествии по адресу 5-я Советская улица, 45, поступил в 08:17. Первоначально огонь распространился на площади 30 квадратных метров, затронув перекрытия между первым, вторым и третьим этажами. В 09:45 пожару присвоили повышенный номер сложности 1-БИС, однако к 11:13 его снизили до первого номера после локализации пламени. Полностью ликвидировать возгорание удалось только в 21:06.

В тушении участвовали 32 спасателя и восемь единиц специальной техники. Сведений о пострадавших не поступало.

Здание, в котором ранее располагалась 1-я Государственная фабрика деревянных подошв обуви "Нева", сегодня занимают сервисные центры и салоны красоты.

