В Петербурге пассажир электропоезда избил попутчика бутылкой

Личность нападавшего установили сотрудники уголовного розыска.

В одном из пригородных поездов, следовавшем по маршруту "Каннельярви – Санкт-Петербург", произошел серьезный конфликт между пассажирами. Один из них в состоянии алкогольного опьянения оскорбил и ударил своего попутчика стеклянной бутылкой по голове. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

Инцидент случился в третьем вагоне электропоезда. Сообщение о происшествии поступило в транспортную полицию от диспетчера маршрутно-релейного центра.

Личность нападавшего установили сотрудники уголовного розыска. Им оказался 28-летний местный житель. По информации правоохранителей, мужчина сначала нецензурно обругал другого пассажира, а затем несколько раз ударил его по голове бутылкой, причинив серьёзные травмы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

За нападение на таксиста в Невском районе рецидивист предстанет перед судом.

Фото: Piter.tv