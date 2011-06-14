В Петербурге пассажир электропоезда избил попутчика бутылкой

В одном из пригородных поездов, следовавшем по маршруту "Каннельярви – Санкт-Петербург", произошел серьезный конфликт между пассажирами. Один из них в состоянии алкогольного опьянения оскорбил и ударил своего попутчика стеклянной бутылкой по голове. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО.
Инцидент случился в третьем вагоне электропоезда. Сообщение о происшествии поступило в транспортную полицию от диспетчера маршрутно-релейного центра.
Личность нападавшего установили сотрудники уголовного розыска. Им оказался 28-летний местный житель. По информации правоохранителей, мужчина сначала нецензурно обругал другого пассажира, а затем несколько раз ударил его по голове бутылкой, причинив серьёзные травмы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
За нападение на таксиста в Невском районе рецидивист предстанет перед судом.
Фото: Piter.tv
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