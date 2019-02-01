За нападение на таксиста в Невском районе рецидивист предстанет перед судом

По словам фигуранта, водитель включил ожидание раньше, чем подъехал к месту назначения, из-за чего начался конфликт.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего рецидивиста. Ему вменяют п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия), сообщили 28 июля в надзорном ведомстве.

Ночью 12 апреля обвиняемый вызвал такси до Пражской улицы в Кудрово. В салоне авто пассажир решил избить и ограбить водителя: злоумышленник ударил потерпевшего, после чего схватил с консоли машины 2 тыс. рублей и скрылся.

По словам фигуранта, таксист включил ожидание раньше, чем подъехал к месту назначения, из-за чего начался конфликт. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец избил фельдшера, приехавшего на вызов.

Фото: Piter.TV