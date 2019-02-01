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За нападение на таксиста в Невском районе рецидивист предстанет перед судом
Сегодня, 12:25
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За нападение на таксиста в Невском районе рецидивист предстанет перед судом

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По словам фигуранта, водитель включил ожидание раньше, чем подъехал к месту назначения, из-за чего начался конфликт.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего рецидивиста. Ему вменяют п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия), сообщили 28 июля в надзорном ведомстве. 

Ночью 12 апреля обвиняемый вызвал такси до Пражской улицы в Кудрово. В салоне авто пассажир решил избить и ограбить водителя: злоумышленник ударил потерпевшего, после чего схватил с консоли машины 2 тыс. рублей и скрылся. 

По словам фигуранта, таксист включил ожидание раньше, чем подъехал к месту назначения, из-за чего начался конфликт. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец избил фельдшера, приехавшего на вызов. 

Фото: Piter.TV

Теги: нападение, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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