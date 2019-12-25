Петербуржец избил фельдшера, приехавшего на вызов

Делом заинтересовался Бастрыкин.

Главе СК России Александру Бастрыкину представят доклад об обстоятельствах совершения противоправных действий в отношении медицинского работника в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В СМИ появилась информация о том, что в Петербурге мужчина избил фельдшера скорой помощи, который приехал на вызов. ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Павлу Выменцу доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ранее Бастрыкин заинтересовался делом об избиении 16-летнего подростка сверстниками.

Фото: Piter.tv