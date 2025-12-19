  1. Главная
В Петербурге будут судить ударившую супруга ножом женщину
Сегодня, 16:36
Здоровью мужчины был причинен тяжкий вред.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ей вменяют п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ, сообщили 29 января в надзорном ведомстве. 

В октябре прошлого года фигурантка ударила супруга ножом в ходе конфликта в квартире дома на Софийской улице. Его госпитализировали в больницу. Здоровью мужчины был причинен тяжкий вред. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом предстанет мужчина, ударивший оппонента ножом на улице Дыбенко. У потерпевшего зафиксировали колото-резаные ранения. Также повредилась селезенка, которую пришлось удалить.

Фото: Piter.TV 

Теги: нападение с ножом, суд
