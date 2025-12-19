В Петербурге будут судить ударившую супруга ножом женщину

Здоровью мужчины был причинен тяжкий вред.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ей вменяют п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ, сообщили 29 января в надзорном ведомстве.

В октябре прошлого года фигурантка ударила супруга ножом в ходе конфликта в квартире дома на Софийской улице. Его госпитализировали в больницу. Здоровью мужчины был причинен тяжкий вред.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

