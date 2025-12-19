Перед судом предстанет мужчина, ударивший оппонента ножом на Дыбенко

У потерпевшего зафиксировали колото-резаные ранения, также повредилась селезенка, которую пришлось удалить.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего местного жителя. Ему вменяют п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сообщили в надзорном ведомстве 21 января.

В ноябре 2025 года фигурант ударил оппонента ножом в живот в ходе конфликта в квартире на улице Дыбенко. У потерпевшего зафиксировали тяжелые колото-резаные ранения, также повредилась селезенка, которую пришлось удалить.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

