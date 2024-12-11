Троллейбус “заблудился” во дворах Красногвардейского района

Вероятно, водитель мог забыть о перекрытой улице Стахановцев.

Жители Красногвардейского района накануне, 10 января, стали свидетелями необычного происшествия: троллейбус "заблудился" во дворах, расположенных недалеко от улицы Стахановцев. Фотографии маневрирующего между домами и припаркованными автомобилями транспорта появились в группе ВКонтакте "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

На снимках видно, что во двор въехал троллейбус с увеличенным автономным ходом, который может двигаться и без контактной сети.

Пользователи соцсетей предположили, что водитель мог ошибиться с маршрутом из-за перекрытия улицы Стахановцев и решил проехать через дворы.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Порошкино водитель Suzuki въехал в шлагбаум и погиб.

Фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"