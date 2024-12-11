В Порошкино водитель Suzuki въехал в шлагбаум и погиб

Мужчина скончался до приезда врачей.

Правоохранители проводят проверку по факту гибели водителя во Всеволожском районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Около дома 1 по Центральной улице в деревне Порошкино 9 января 42-летний мужчина за рулем автомобиля Suzuki Slio по неизвестной причине наехал на стойку шлагбаума.

До приезда врачей водитель скончался. Все детали и причины случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что после смертельного ДТП на трассе "Кола" возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.TV