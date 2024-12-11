В Порошкино водитель Suzuki въехал в шлагбаум и погиб

Правоохранители проводят проверку по факту гибели водителя во Всеволожском районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Около дома 1 по Центральной улице в деревне Порошкино 9 января 42-летний мужчина за рулем автомобиля Suzuki Slio по неизвестной причине наехал на стойку шлагбаума.
До приезда врачей водитель скончался. Все детали и причины случившегося выясняются.
Ранее мы рассказывали о том, что после смертельного ДТП на трассе "Кола" возбудили уголовное дело.
Фото: Piter.TV
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