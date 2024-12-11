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В Порошкино водитель Suzuki въехал в шлагбаум и погиб
Сегодня, 11:28
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В Порошкино водитель Suzuki въехал в шлагбаум и погиб

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Мужчина скончался до приезда врачей.

Правоохранители проводят проверку по факту гибели водителя во Всеволожском районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Около дома 1 по Центральной улице в деревне Порошкино 9 января 42-летний мужчина за рулем автомобиля Suzuki Slio по неизвестной причине наехал на стойку шлагбаума. 

До приезда врачей водитель скончался. Все детали и причины случившегося выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что после смертельного ДТП на трассе "Кола" возбудили уголовное дело. 

Фото: Piter.TV 

Теги: порошкино, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

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