После смертельного ДТП на трассе "Кола" возбудили уголовное дело

Погибли два человека.

Полицейские возбудили уголовное дело после смертельной аварии на трассе "Кола". Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 9 января на 92-м километре автодороги в Кировском районе 46-летняя женщина за рулем автомобиля Ford Focus при обгоне грузовика Mercedes Аxor с прицепом не справилась с управлением и выехала на "встречку", где врезалась в машину Renault Kaptur под управлением 67-летнего мужчины. После этого авто Ford столкнулось с Mercedes.

В результате ДТП водитель Renault и его пассажирка, на вид которой 60-70 лет, скончались на месте.

Было установлено, что в 2024-2025 годах водительница Ford девять раз привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти