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После смертельного ДТП на трассе "Кола" возбудили уголовное дело
Сегодня, 11:27
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После смертельного ДТП на трассе "Кола" возбудили уголовное дело

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Погибли два человека.

Полицейские возбудили уголовное дело после смертельной аварии на трассе "Кола". Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 9 января на 92-м километре автодороги в Кировском районе 46-летняя женщина за рулем автомобиля Ford Focus при обгоне грузовика Mercedes Аxor с прицепом не справилась с управлением и выехала на "встречку", где врезалась в машину Renault Kaptur под управлением 67-летнего мужчины. После этого авто Ford столкнулось с Mercedes. 

В результате ДТП водитель Renault и его пассажирка, на вид которой 60-70 лет, скончались на месте. 

Было установлено, что в 2024-2025 годах водительница Ford девять раз привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств). 

Ранее на Piter.TV: в праздничные дни в Петербурге и Ленобласти произошло более 3 тыс. ДТП. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: смертельное дтп, трасса кола, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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