В праздничные дни в Петербурге и Ленобласти произошло более трех тыс. ДТП

За десять дней в Северной столице произошло 2374 аварии, из которых 59 закончилось травмами.

Госавтоинспекция Петербурга и Ленобласти обнародовала статистику дорожных происшествий за период с 29 декабря по 8 января. За десять дней в Северной столице произошло 2374 аварии, из которых 59 закончилось травмами. В результате этих аварий 67 человек получили ранения, в том числе четверо детей.

В Ленинградской области за тот же период произошло 842 аварии, из которых 42 привели к жертвам. В итоге 49 человек, включая шесть детей, получили различные травмы.

Кроме того, за праздничные дни на дорогах Петербурга и Ленобласти погибли 11 человек.

Ранее мы сообщили о том, что около двух тысяч сотрудников полиции и МЧС патрулировали улицы Петербурга в Рождественскую ночь.

Фото: Telegram / Управление Госавтоинспекции по СПб и ЛО