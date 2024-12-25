  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Около двух тысяч сотрудников полиции и МЧС патрулировали улицы Петербурга в Рождественскую ночь
Сегодня, 16:29
192
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Около двух тысяч сотрудников полиции и МЧС патрулировали улицы Петербурга в Рождественскую ночь

0 0

На мероприятия пришли более 77 тысяч горожан и туристов.

В ночь с 6 на 7 января за порядок и безопасность на улицах Петербурга отвечали около двух тысяч полицейских. Об этом проинформировала пресс-служба ГУВД России по Петербургу.

6 января полиция обеспечивала безопасность мероприятий, на которые пришли более 77 тысяч горожан и туристов. 7 января полицейские продолжали патрулировать места массового скопления людей, в том числе храмы и соборы Петербурга.

Кроме того, дежурили сотрудники МЧС. Спасатели дежурили по всему городу, а около Казанского собора, где прошло главное Рождественское богослужение, организовали мобильный пункт обогрева и отдыха для горожан.

Ранее мы сообщили о том, что "Лахта Центр" включит праздничную подсветку в Рождество.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу

Теги: мчс, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии