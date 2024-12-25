"Лахта Центр" включит праздничную подсветку в Рождество

Кроме того, в Петербурге в честь Рождества незадолго до полуночи загорятся огни на Ростральных колоннах.

Во вторник, 7 января, "Лахта Центр" зажжет праздничную иллюминацию в честь Рождества. Об этом сообщил Telegram-канал небоскреба, опубликовав соответствующее видео.

Специальную подсветку здание активирует в знак важных событий и праздников, таких как День нефтяника и газовика, День России, а также годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, в Петербурге в честь Рождества незадолго до полуночи загорятся огни на Ростральных колоннах, расположенных на стрелке Васильевского острова.

Видео: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр