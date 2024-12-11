На 92 км автодороги "Кола" произошло смертельное ДТП

Сообщается о двух погибших.

Сотрудники МВД проводят проверку по факту смертельного ДТП, которое имело место сегодня около 16:30 на 92 км автотрассы "Кола" в Кировском районе Ленинградской области, – соообщают в пресс-службе петербургской полиции.

По информации правоохранителей, грузовой автомобиль столкнулся с двумя легковыми машинами, в результате чего погибли два человека. Их личности, равно как и обстоятельства происшествия, на месте устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее мы рассказывали, что в Кировском районе Ленобласти проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 42-летнего мужчины в противопожарном водоеме.

Фото: Piter.TV