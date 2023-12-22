Автобус № 49 возвращается на привычный маршрут

Автобус будет ездить по постоянной трассе через Садовую улицу в прямом и обратном направлениях.

С 14 марта автобус № 49 вернется на привычный маршрут. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

С 14 марта движение автобуса №49 (Двинская улица – Боткинская улица) восстанавливается по постоянной трассе через Садовую улицу в прямом и обратном направлениях. Пресс-служба "Организатора перевозок"

Ранее мы писали, что с 15 марта ограничат проезд по Киевскому шоссе в Пушкине. Речь идет об участке от Рехколовского шоссе до Красносельского шоссе. На этом участке до 30 мая будут выполняться работы по прокладке инженерных сетей.

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Фото: Piter.tv, Telegram / Транспорт Петербурга. Организатор перевозок