С 15 марта ограничат проезд по Киевскому шоссе в Пушкине

Автомобилистов попросили планировать маршрут, учитывая ограничения на дороге.

В Пушкинском районе с 15 марта ограничат проезд по Киевскому шоссе. Речь идет об участке от Рехколовского шоссе до Красносельского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

На этом участке до 30 мая будут выполняться работы по прокладке инженерных сетей. Автомобилистов попросили планировать маршрут, учитывая ограничения на дороге. Водителей призвали обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями.

Государственная административно-техническая инспекция напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. Пресс-служба ГАТИ

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Фото: Piter.tv