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Сегодня, 11:21
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Дорожники проводят влажную уборку в Петербурге

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На улицах города удаляют пыль и песок, скопившиеся за зимние месяцы.

В Петербург пришла весна, поэтому дорожники начали влажную уборку тротуаров и проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства города. 

Сейчас дорожные службы удаляют пыль и песок, скопившиеся за зимние месяцы, готовят спецтехнику к теплому сезону. После того, как в городе на Неве установится плюсовая температура воздуха, на улицы города выйдут поливальные машины.

На прошлой неделе на помывку дорог потратили первые 8 тысяч "кубов" воды. Дорожники точечно замывали некоторые участки городских магистралей, в том числе ограждения. 

Ранее мы писали, что в Ленобласти включились новые автоматические посты весового контроля.

Видео: Правительство Санкт-Петербурга

 

Теги: влажная уборка, подготовка к весне, уборка на дорогах
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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swfrosia123
Сегодня 11:39

В центре то конечно, остальные районы будут все в пыли. Аллергия

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