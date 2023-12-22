Дорожники проводят влажную уборку в Петербурге

На улицах города удаляют пыль и песок, скопившиеся за зимние месяцы.

В Петербург пришла весна, поэтому дорожники начали влажную уборку тротуаров и проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства города.

Сейчас дорожные службы удаляют пыль и песок, скопившиеся за зимние месяцы, готовят спецтехнику к теплому сезону. После того, как в городе на Неве установится плюсовая температура воздуха, на улицы города выйдут поливальные машины.

На прошлой неделе на помывку дорог потратили первые 8 тысяч "кубов" воды. Дорожники точечно замывали некоторые участки городских магистралей, в том числе ограждения.

Ранее мы писали, что в Ленобласти включились новые автоматические посты весового контроля.

Видео: Правительство Санкт-Петербурга