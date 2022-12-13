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Снегоприемные и снегоплавильные пункты Петербурга приняли более 2 млн кубометров снега
Сегодня, 18:24
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Снегоприемные и снегоплавильные пункты Петербурга приняли более 2 млн кубометров снега

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Больше всего снега привезли в пункт на Мебельной улице.

В Петербурге снегоприемные и снегоплавильные пункты приняли уже 2 млн 57 тыс. "кубов" снега. Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала". 

Больше всего снега привезли в пункт на Мебельной улице (около 224 тыс. кубометров). Также в список рекордсменов вошел снегоприемный пункт на Взлетной улице (217 тыс. "кубометров). В тройку попал снегоплавильный пункт на Кушелевской дороге (около 208 тыс. кубометров).

Уже можно с уверенностью сказать, что самым снежным сезоном в работе ССП и СИСП остается прошлый зимний сезон 2021-2022 гг. Тогда сооружения приняли 4 млн 396 тыс. кубометров снега.

Пресс-служба "Водоканала"

Пункты работают в штатном режиме, несмотря на потепление и активное таяние снега. 

Ранее на Piter.tv: петербуржцев в конце марта ожидает похолодание.

Фото: Телеграм / Водоканал

Теги: весна, водоканал, подготовка к весне, снег, снегоплавильные пункты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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