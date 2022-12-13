Петербуржцев в конце марта ожидает похолодание

Но пока что впереди намечается ещё один тёплый день (23 марта).

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ожидает петербуржцев в ближайшие дни.

Вот так мы и живем в Санкт-Петербурге, вчера подбираемся к рекорду в +10 градусов, а сегодня +1 и неприятный мокрый снег. Близко мы очень к Арктике, прошёл холодный атмосферный фронт с севера, и все поменялось. Александр Колесов

Схема: Александр Колесов

При этом, 21 марта в городе ожидается до +6..+7 градусов. Также впереди намечается ещё один тёплый день (23 марта), а уже в последних числах месяца должно быть похолодание. С севера придет холодный воздух, ночные температуры станут отрицательными, днём температура будет подниматься до положительных значений.

Фото: Piter.tv