В Петербурге на помывку дорог потратили первые 8 тысяч кубов воды

Сейчас по ночам снова вернулись заморозки, поэтому мойка приостановлена.

Первые несколько тысяч кубометров воды потратили на прошлой неделе дорожники на уборку городских улиц Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству.

Прошлая неделя стала по-настоящему весенней, температура воздуха практически не опускалась ниже нуля, даже ночью. Воспользовавшись "плюсом", дорожники точечно замывали некоторые участки городских магистралей, в том числе ограждения. Было потрачено более 8 тысяч кубометров воды. Сейчас по ночам снова вернулись заморозки, поэтому мойка приостановлена.

Продолжается вывоз снега из мест, где он был временно складирован, идет уборка наледи из труднодоступных участков и лотковых зон. В среднем по 10-15 тысяч кубометров в сутки отправляют самосвалы на утилизацию в конце февраля – начале марта. С дорог за неделю собрано 347 тонн смёта, на полигон отправлено почти 940 кубометров мусора.

В Комитете круглосуточно отвечает на звонки дежурная служба, заявки принимаются по телефону 314-60-13.

Через полтора месяца в Петербурге начнутся работы по озеленению города. Первые улицы будут украшены разноцветными фиалками в конце апреля. Их можно будет найти в историческом центре Северной столицы: у Зимнего дворца, на Площади Искусств, на Марсовом поле, на Невском проспекте и на Площади Восстания.

Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга