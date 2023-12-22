Весной Петербург украсят полмиллиона виол

Первые улицы будут украшены разноцветными фиалками в конце апреля.

Через полтора месяца в Петербурге начнутся работы по озеленению города. Первые улицы будут украшены разноцветными фиалками в конце апреля. Их можно будет найти в историческом центре Северной столицы: у Зимнего дворца, на Площади Искусств, на Марсовом поле, на Невском проспекте и на Площади Восстания. Об этом пишет пресс-служба городского комблага.

На территории около Медного всадника появятся цветы белого и синего цветов. Яркие анютины глазки розового, оранжевого, пурпурного и сиреневого оттенков посадят на Исаакиевской площади, у Балтийского вокзала. Виола "Rose Medley" будет украшать Набережную лейтенанта Шмидта.

В ведомстве добавили, что весной город на Неве украсят полумиллиона фиалок и 242 тыс. тюльпанов. Последние начнут распускаться, как только на улице станет теплее. Их можно будет увидеть в Саду-партере Смольного, на Площади Растрелли и в Александровском саду.

Ранее мы сообщили о том, что липы на набережной Лейтенанта Шмидта готовятся к весне.

Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга