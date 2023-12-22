Липы на набережной Лейтенанта Шмидта готовят к весне

Всего в 2024 году в Петербурге планируется формовочная обрезка 5,5 тыс. деревьев.

В преддверии весны бульвар на набережной Лейтенанта Шмидта в Петербурге посвежел. Садовники начали выполнять формовочную обрезку 220 лип, передает пресс-служба Смольного.

Специалисты садово-паркового предприятия "Центральное" убирают слишком длинные или сухие ветки деревьев, добиваясь красивой шарообразной формы. В охраняемой зоне все согласовано с городским комитетом по охране памятников.

Среди 220 деревьев расположились и 11 лип, перенесенных из сада-трансформера на Исаакиевской площади осенью 2023 года. "Новенькие" настолько хорошо чувствуют себя, что пустили побеги, поэтому и их пришлось немного подрезать. Еще 26 деревьев из временного сада обосновались на набережной Макарова.

Постепенно работники "зеленого" хозяйства наводят порядок и на других видовых местах и площадях, среди которых сад-партер Смольного, сквер на Троицкой площади, набережная Фонтанки, площади Ленина и Стачек и другие. Всего в 2024 году в Петербурге планируется формовочная обрезка 5,5 тыс. деревьев.

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Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга