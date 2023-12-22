В 2024 году в Курортном районе благоустроят три пляжа

Действие федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" продлено до 2030 года.

В 2024 году в Курортном районе Петербурга намерены благоустроить три пляжа – Ласковый, Дюны и Северный. Об этом сообщает пресс-служба Смольного 24 февраля.

На этих пляжах планируют сохранить природный ландшафт, создать удобную инфраструктуру для отдыха, установить уличную мебель и организовать места для тренировок.

Кроме того, обновление ожидают и другие участки, прилегающие к воде. В частности, на территории Жемчужного пляжа в створе улицы Адмирала Черокова появятся новые пешеходные маршруты с использованием палубной доски и песчано-гравийного покрытия. Устроят наружное освещение и установят уличную мебель.

Продолжится благоустройство и Верхнего Суздальского озера. В планах – озеленение, установка скамеек, раздевалок, лежаков и размещение велопарковок.

Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил, что за последние 5 лет в городе создали 226 общественных пространств, 72 из них – в 2023 году. Действие федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" продлено до 2030 года.

Согласно новому Генплану территории зеленых насаждений составят почти 30% от общей площади Петербурга. Формируется природно-рекреационный каркас города, способствующий улучшению экологической ситуации, созданию условий для отдыха жителей, реализации принципов устойчивого развития территории. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что Дом культуры на 300 мест открыли после реновации в поселке Кикерино.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)