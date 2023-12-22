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Дом культуры на 300 мест открыли после реновации в поселке Кикерино
Сегодня, 15:28
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Дом культуры на 300 мест открыли после реновации в поселке Кикерино

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В отремонтированных залах дома культуры Кикерино начали заниматься более 30 творческих студий, кружков и объединений.

Дом культуры на 300 мест открыли 21 февраля после реновации в поселке Кикерино Волосовского района. Объект 1974 года постройки прошел полный капитальный ремонт по программе комплексного развития сельских территорий, рассказали в администрации Ленобласти.

В ходе капитального ремонта в доме культуры проведены общестроительные работы, ремонт фасада, лестниц, замена сантехники, электрики, отопления, вентиляции, смонтировано новое механическое, звуковое и световое оборудование сцены, полностью отремонтированы и оборудованы библиотека, спортзал. Сделано благоустройство территории и видеонаблюдение. 

В отремонтированных залах дома культуры Кикерино начали заниматься более 30 творческих студий, кружков и объединений.

Общая сумма финансирования работ составила 128 млн рублей, из них 39,8 млн рублей – средства федерального бюджета, 88,3 млн рублей – областного.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: дом культуры
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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