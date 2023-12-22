В Кудрово открылся новый молодежный центр

На площадке запустят социально-просветительский проект "Родные люди" для земляков из разных регионов РФ, которые переехали в Кудрово.

В Кудрово открылся современный молодежный центр. Он уже четвертый во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Созданием молодежного центра занимался Дом культуры "Кудрово". Площадь пространства составляет 130 "квадратов". Администрация Заневского городского поселения арендовала территорию в одном из торговых центров района.

В молодежном центре будут проводиться встречи волонтерского движения "Зов" и семейного клуба. Здесь можно будет поиграть в настольные игры. Кроме того, на площадке запустят социально-просветительский проект "Родные люди" для земляков из разных регионов РФ, которые переехали в Кудрово.

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