На Кубинской улице начали строить инновационный лицей

В рамках концепции Лицея будут предоставлены бесплатные и платные образовательные услуги для детей. Школа будет работать в формате полного дня.

На Кубинской улице началось строительство лицея – первого инновационного образовательного проекта, рассчитанного на 1150 учеников. Строительство лицея должно завершиться во II квартале 2025 года, рассказал портал "Строительный Петербург".

В школе предусмотрены различные открытые многофункциональные зоны, такие как коворкинги, актовый зал на 510 человек с эстрадой и амфитеатром, вестибюль с кафе и игровые рекреации. Помимо стандартных учебных классов, будут созданы студия звукозаписи, теле- и радиостудия, художественные, технологические и театральные классы, библиотеки с медиатеками и научные лаборатории. Для спортивных занятий запроектированы два спортзала, два бассейна и соляная комната.

На территории школы расположатся стадион с футбольным полем, беговыми дорожками, волейбольной и баскетбольной площадками, а также зоны для игр и отдыха учащихся.

В рамках концепции Лицея будут предоставлены бесплатные и платные образовательные услуги для детей. Школа будет работать в формате полного дня и предложит разнообразные образовательные программы, включая индивидуальную работу с детьми, поддержку тьюторов и психологов, а также дополнительное профессиональное образование.

Фото: портал "Строительный Петербург"