Экономия на досуге: петербуржцы стали осторожнее тратить деньги на концерты и музеи

Горожане начали избирательнее выбирать концерты на фоне роста цен.

Петербуржцы стали внимательнее планировать расходы на досуг и чаще выбирать мероприятия, ориентируясь на их стоимость. За первые шесть месяцев 2026 года в городе продали 34,4 млн билетов на общую сумму 28,7 млрд рублей, пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на исследования OKS Labs by Okkam, "Яндекс Афиши", Kassir.ru и Ticketland.

По мнению представителей отрасли, зрители стали избирательнее и покупают билеты в зависимости от конкретного события. Наибольшим спросом у жителей Северной столицы пользовались музеи и выставки: на них приходится 22,7 млн билетов — около 66% всех продаж. По этому показателю Петербург опережает Москву на 2 млн билетов. Кинотеатры занимают второе место с показателем 4,8 млн билетов на 2,5 млрд рублей.

При этом рост стоимости билетов повлиял на поведение аудитории. По данным Ticketland, детские меропр​​​​​​иятия подорожали на 39%, театральные билеты — на 26%. Средняя цена билета на концерт составляет 3 062 рублей, увеличившись на 9%.

Ранее мы сообщали, что книжные магазины Петербурга теряют покупателей из-за конкуренции с онлайн-площадками.

Фото: Piter.TV