Как петербуржцы провели каникулы: гаджеты и сериалы стали лидерами

Согласно данным, 44% жителей Петербурга работали в каникулы.

Во время новогодних праздников петербуржцы отдали предпочтение общению, просмотру сериалов и "зависанию" в интернете, оставив спорт и прогулки на второй план. Такие результаты показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Согласно данным, 44% жителей Петербурга работали в каникулы: 36% выходили на полноценные смены, а 8% время от времени отвечали на рабочие звонки и письма. Остальные 56% полностью посвятили себя отдыху.

Наибольшее удовлетворение горожане выразили от общения с близкими — 61% заявили, что провели с родными достаточно времени. Столько же опрошенных отметили, что уделили интернету ровно столько внимания, сколько планировали. Однако 19% признались, что просидели в сети дольше, чем следовало. Фильмы и сериалы также стали популярным выбором: 55% респондентов рассказали, что времени на них было достаточно.

Прогулки, спорт и хобби оказались менее востребованными. Каждый четвёртый житель Петербурга пожалел, что уделил недостаточно времени спорту, треть недовольны количеством времени, отведенного на чтение, а почти половина отметила, что занималась хобби меньше, чем хотелось бы.

Интересно, что мужчины чаще женщин были довольны временем, проведенным за гаджетами, спортом и прогулками. Женщины, напротив, больше ценили время, посвящённое общению с близкими.

Возраст также оказал влияние на предпочтения: молодёжь до 35 лет чаще тратила больше времени на гаджеты и общение, тогда как горожане старше 45 лет отметили, что довольны временем на свежем воздухе.

Финансовый фактор не остался без внимания. Петербуржцы с доходом до 50 тысяч рублей чаще всего удовлетворены временем, проведённым за сериалами и хобби, тогда как те, кто зарабатывает свыше 100 тысяч рублей, хотели бы больше заниматься спортом и гулять.

Логично, что те, кто работал в праздники, чаще испытывали нехватку времени на отдых. А вот безработные жители Санкт-Петербурга заявили, что прогулки и спорт остались недооценёнными даже при большем запасе свободного времени.

Фото: Piter.tv