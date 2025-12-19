Кинотеатры Петербурга заработали почти 900 млн рублей в январе

Лидером по сборам стал фильм "Чебурашка".

В январе 2026 года петербургские кинотеатры продемонстрировали высокий уровень посещаемости и сборов, которые достигли 899,2 миллиона рублей. По данным единой государственной системы, этот показатель на 59,15 % превышает сборы за аналогичный период прошлого года.

В числе лидирующих по кассовым сборам фильмов оказались картины по мотивам известных сказок: "Чебурашка", "Простоквашино" и "Буратино". Наибольшую популярность среди зрителей завоевало продолжение истории "Чебурашки". Общее количество посещений этой картины в России составило 27,58 миллиона человек, из которых 1,5 миллиона пришлись на Северную столицу.

Второе место по сборам занял фильм "Буратино", а третье — "Простоквашино". Специалисты отметили, что успех этих лент связан с интересом аудитории к адаптациям классических произведений и высоким качеством проката.

Фото: Pxhere